Beim Hosen-Kauf müssen Sie nicht nur auf die Passform am Hintern achten, auch der Schnitt an den Beinen macht einen großen Unterschied. Besonders bei herzförmigen Pos eignen sich Hosen mit leicht ausgestellten Beinen. Dieser Schnitt streckt optisch und schafft Proportionen. Die weiten Beine bilden einen schönen Kontrast zur engen Passform am Gesäß: So wirkt der Po knackig und prall!