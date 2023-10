Im Juni 2023 bezogen demnach bundesweit 691.820 Menschen im Rentenalter Grundsicherung. Das sind 63.250 Menschen mehr als noch im Juni 2022. Auch in den Jahren zuvor war die Zahl der Grundsicherungsbezieher im Rentenalter angestiegen. Die Zahlen basieren auf einer Aufstellung des Statistischen Bundesamts, die die Linke im Bundestag angefragt hat. Zunächst hatte der RND berichtet.

Lese-Tipp: Wohngeldrechner und Rechenbeispiele: Wie viel Wohngeld steht Ihnen zu?

Die Bundesländer unterscheiden sich hier deutlich: So stieg die Zahl der Aufstocker und Aufstockerinnen in den ostdeutschen Bundesländern am stärksten:

Sachsen um 22,8 Prozent (auf 17.815 Bezieher)

Thüringen um 21,2 Prozent ( auf 7.880 Bezieher)

Mecklenburg-Vorpommern um 17,3 Prozent (auf 8.685 Bezieher)

in Sachsen-Anhalt um 17,2 Prozent (auf 10.350 Bezieher)

in Brandenburg um 14 Prozent (auf 11.175 Bezieher)

Den größten Anstieg in Westdeutschland gab es in Niedersachsen (auf 69.895 Bezieher) und dem Saarland mit 11,3 Prozent (auf 10.410 Bezieher) und in Bayern mit 10,9 Prozent. (91.145 Bezieher) Den geringsten Anstieg gab es in Hamburg mit 4,3 Prozent (50.880) und Berlin mit 7,3 Prozent (11.175).

Lese-Tipp: Härtefallfonds für Ostrentner: Frist soll verlängert werde