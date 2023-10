Bislang hatte der US-Geheimdienst elf Beißvorfälle bestätigt, an denen Mitarbeiter des Geheimdienstes beteiligt waren, doch laut der CNN-Infos sei die Zahl höher. Die Bisse seien unterschiedlich heftig gewesen. Ein Biss erforderte sogar eine Krankenhausbehandlung, einige konnten in der medizinischen Abteilung des Weißen Hauses behandelt werden und einige mussten gar nicht behandelt werden.

Joe Biden und sein Frau Jill haben nun aber offensichtlich die Reißleine gezogen: Wie CNN erfahren hat, ist Commander nicht mehr auf dem Gelände des Weißen Hauses: "Der Präsident und die First Lady sorgen sich sehr um die Sicherheit derjenigen, die im Weißen Haus arbeiten, und derjenigen, die sie jeden Tag beschützen. Sie sind weiterhin dankbar für die Geduld und die Unterstützung des US-Geheimdienstes und aller Beteiligten, während sie weiter an Lösungen arbeiten", sagte Elizabeth Alexander, Kommunikationsdirektorin der First Lady, in einer Erklärung. "Commander befindet sich derzeit nicht auf dem Gelände des Weißen Hauses, während die nächsten Schritte evaluiert werden."