Für Verkehrsminister Volker Wissing (53/FDP) ist alles klar. Im ntv-Frühstart sagte er am Donnerstag: „Die Finanzfragen haben wir in der Ministerpräsidentenkonferenz bis 2025 geklärt“ und fügte hinzu: „Und dieser Beschluss gilt selbstverständlich deswegen.“

Deswegen gab es für ihn auch keinen Anlass, an der Sonderkonferenz der Verkehrsministerinnen und -minister der Länder am Donnerstag teilzunehmen.

So klar alles für Herrn Wissing ist, so unklar ist die Finanzierung für die 16 Bundesländer. Denn zur Wahrheit gehört auch: Die Kosten werden deutlich höher ausfallen als die eingeplanten drei Milliarden Euro. Diese teilen sich Bund und Länder jeweils zur Hälfte. Über die Mehrkosten will der Minister nicht sprechen. Doch ohne die Bereitschaft des Bundes, ausreichende Mittel schon 2024 bereitzustellen, wäre schon kommendes Jahr eine „deutliche Preissteigerung“ erforderlich, hieß es in einem einstimmig angenommenen Beschluss der Verkehrsminister der Länder.

