"So darf man über Probleme nicht sprechen und seien sie noch so groß. Erst recht nicht, wenn man wie Friedrich Merz Kanzlerkandidat werden möchte und Deutschland regieren will", sagt RTL-Politikchef Nikolaus Blome über die neueste Entgleisung des CDU-Chefs.

www.imago-images.de, IMAGO/Political-Moments, IMAGO