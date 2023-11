„Die Angeklagte hat selbst zugegeben in ihrer Einlassung, was die Verteidigung auch nicht richtig mitbekommen hat, am Tattag am Tatort gewesen zu sein. In das Zimmer gegangen zu sein, Jan gesagt zu haben, dich hört keiner, dir hilft keiner. Das ist auch aufgrund von Telefonüberwachungsaufnahmen bestätigt worden“, so Staatsanwalt Daniel Wegerich im RTL-Interview.

Erst 2015 haben ehemalige Sektenmitglieder die Vorfälle öffentlich gemacht. Zuvor hielt man den Tod für einen Unfall. In einem ersten Prozess in Hanau urteilten die Richter "Mord aus niederen Beweggründen". Der Bundesgerichtshof hatte dieses Urteil jedoch verworfen unter anderem, weil eine Tötungsabsicht nicht klar nachgewiesen wurde - auch gab es Zweifel an Sylvia Ds. Schuldfähigkeit.

Sylvia D. bestreitet nach wie vor, etwas mit dem Mord an dem Jungen zu tun zu haben. (dpa/naw)