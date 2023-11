In den Fängen der Hamas: Geisel bringt Baby zur Welt

Sara Netanjahu schreibe von Mutter zu Mutter, heißt es in dem Brief und appelliert an sie, sich gemeinsam mit ihr für die entführten Kinder einzusetzen. Unter den Geiseln seien 32 Kinder. Eines davon sei zehn Monate alt, so Netanjahu. „Eine der entführten Frauen war schwanger“, schreibt sie zudem. „Sie hat ihr Baby in Hamas-Gefangenschaft zur Welt gebracht. Man kann sich nur vorstellen, was dieser jungen Mutter durch den Kopf geht, während sie mit ihrem Neugeborenen von diesen Mördern festgehalten wird.“

Lese-Tipp: Deutscher Lehrer erlebt den Horror in Gaza: Niemand kann sich das vorstellen

Netanjahu appelliert an Jill Biden, sich gemeinsam mit ihr für die entführten Kinder einzusetzen. „Wir müssen zu ihrer sofortigen Freilassung aufrufen, und all derer, die festgehalten werden“, schreibt sie. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) müsse die Geiseln sehen dürfen. „Der Alptraum, der vor mehr als einem Monat begonnen hat, muss aufhören“, schrieb Netanjahu. „Diese Kinder brauchen unsere Hilfe.“