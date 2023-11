Deutscher Lehrer erlebte den Horror in Gaza: „Niemand kann sich das vorstellen"

Kurz vor dem Terrorangriff der Hamas auf unschuldige Israelis, reist Zaki Sultan, der Familienvater aus Berlin mit palästinensischen Wurzeln alleine in den Gazastreifen. Es ist ein Familienbesuch. Sein Vater ist sehr alt, mit ihm und seinen Geschwistern möchte er Zeit verbringen. Doch was er dann erlebt, ist der pure Horror.

„Niemand kann sich das vorstellen, ich habe in meinem Leben nicht gedacht, dass ein Krieg so grausam sein kann, Kriege sind ja alle grausam, aber mitten drin im Geschehen zu sein, da war ich dann an der Menschlichkeit verzweifelt“, berichtet Sultan, der seit 38 Jahren als Lehrer in Berlin arbeitet. Die Familie muss fliehen, sie kommen schließlich mit Tausenden anderen in einer Schule unter. „Viele Kinder sind traumatisiert, sie weinen ganz viel in der Nacht und dann kommt dazu, dass ständig bombardiert wird, das hören wir ja auch von morgens bis abends“, berichtet er im Videotagebuch.

Es gibt keine Möglichkeit sich zu waschen, geschweige denn zivilisiert aufs Klo zu gehen, es gibt nämlich kein Wasser. Täglich steht Zaki Sultan viele Stunden in der Schlange an, um den Kanister für die Familie aufzufüllen. Zu essen gibt es auch fast nichts, der 59-Jährige verliert viel Gewicht.

Nach mehreren Anläufen klappt endlich nach über vier Wochen die Ausreise, mit den Gedanken ist Zaki Sultan aber noch in Gaza, beim Schicksal seiner Familie.

