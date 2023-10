Ja, weiß Paarberaterin Ruth Marquardt. Zwar haben die meisten Menschen eine Liebessprache, die sie bevorzugt in ihren Beziehungen leben, diese kann sich aber an verschiedene Lebensphasen und Beziehungsdynamiken anpassen. Heißt konket: Je nach Beziehung und Partner kann sich unsere Liebessprache anpassen. Dies hängt von unterschiedlichen Faktoren ab:

Variationen in Beziehungen: „Obwohl wir eine primäre Liebessprache haben, bedeutet das nicht, dass wir in verschiedenen Beziehungen immer genau gleich reagieren oder dass wir nicht auch andere Liebessprachen schätzen können“, so die Paar- und Familienberaterin.

Unsere Reaktionen können also in verschiedenen Beziehungen variieren, abhängig von der Dynamik, der Kommunikation und den Bedürfnissen in dieser speziellen Beziehung.

Veränderung im Laufe der Zeit: Unsere bevorzugte Liebessprache könne sich tatsächlich im Laufe der Zeit ändern, weiß Marquardt. Insbesondere wenn sich unsere Lebensumstände, Bedürfnisse und Prioritäten verändern. „Eine Liebessprache, die in unserer Jugend besonders wichtig war, könnte sich im Erwachsenenalter sowie in unseren unterschiedlichen Entwicklungsphasen im Leben ändern.“

Anpassung an den Partner: Auch je nach Partner kann unsere Sprache der Liebe variieren: „In bewussten Beziehungen sind Partner oft bereit, ihre Liebessprache anzupassen, um die Bedürfnisse des anderen besser zu erfüllen“, erklärt Marquardt. Dies bedeute aber nicht unbedingt eine Veränderung der primären Liebessprache, sondern eine Bereitschaft, die Bedürfnisse des Partners zu respektieren und auf sie einzugehen.

Kommunikation und Kompromiss: Offene Kommunikation und Kompromissbereitschaft tragen der Paarberaterin zufolge entscheidend dazu bei, um Beziehungen erfüllend und verständnisvoll zu gestalten – insbesondere wenn die Liebessprachen unterschiedlich sind!

