Kennengelernt haben die beiden sich auf einer Party im Jahr 2001, die wegen der Terroranschläge am 11. September beinahe abgesagt worden wäre, erzählen sie 2020 in einem Interview mit der Brigitte. Özdemir damals: „Es war Liebe auf den ersten Blick, wie man so schön sagt. Ich wollte so schnell wie möglich ihre Telefonnummer rauskriegen.“

Zum Beispiel die Liebe zur Musik verbindet das Paar. Zu Hause gehe immer irgendein Sound über den Flur – Jazz, Rock, Hip-Hop, türkische, kurdische Musik. Am liebsten stellen sie sich gegenseitig ihre Neuentdeckungen vor, verraten sie. Aber auch, wie unterschiedlich ihr Charakter ist: "Cem ist ganz anders als ich: Es dauert lange, bis er mal wirklich wütend wird oder die Fassung verliert. Ich bin lauter, nennen Sie es gern südamerikanisch", sagt Pia Castro damals. Geheiratet hat das Paar 2003 in Washington, wo es damals zwischenzeitlich lebte.

Pia Castro wurde in Buenos Aires geboren, sie hat italienische Vorfahren. Cem Özdemir ist Sohn türkischer Gastarbeiter, er wurde in Baden-Württemberg geboren. (dpa/eku)