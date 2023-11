Die Bahn hat in Bayern mal eben sechs Millionen ausgegeben, um eine Rampe für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen zu bauen – doch die Hilfe endet im Nirgendwo.

Dabei sollte der Bahnhof der Stadt in Oberbayern barrierefrei werden, heutzutage eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Nach zehn Jahren Planungs- und Bauzeit stellt sich heraus: Für Menschen wie Veronica Gmeiner, die auf den Rollstuhl angewiesen ist, ist er es leider nicht. Was sie sagt, was die Einwohner meinen – in unserem Video.

