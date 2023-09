65 Prozent – eine Mehrheit in Ost und West sowie in allen politischen Lagern – glauben nicht an die Wirksamkeit einer „Obergrenze“.

Gerade mal 31 Prozent denken, dass eine solche Obergrenze dazu führen würde, dass weniger Geflüchtete nach Deutschland kommen. Das geht aus dem neuesten RTL/ntv-Trendbarometer hervor.

In der Diskussion um eine Begrenzung bei der Aufnahme von Geflüchteten, sagte Markus Söder (CSU) am Montag im RTL-Interview: „Es braucht eine Integrationsgrenze, bei der Integration möglich ist, mit einem effektiven Konzept von Grenzschutz, von Rückführung, von einer Absenkung von Sozialanreizen nach Deutschland zu kommen, um letztlich eine Steuerung der Zuwanderung zu erreichen.“

