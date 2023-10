Putins neuer Tisch sorgt wieder für Häme im Netz

Russlands Präsident Wladimir Putin (links) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sitzen sich an einem langen Tisch im Kreml gegenüber. Foto: Mikhail Klimentyev/Russian President Press Office/Sputnik/dpa

Auf dem offiziellem Telegram-Account des Kremls wurde am Mittwoch ein Video veröffentlicht. Zu sehen: ein neuer rechteckiger Tisch. Auf der einen Seite quetschen sich 13 religiöse Führer verschiedener Glaubensichtungen, die andere Seite gehört dem Kreml-Chef. Der musste sogar in ein Mikro sprechen, damit ihn seine Gäste im Katharinensaal des Kremls auch verstehen.

Der Tisch ist ganz sicher Putins Art der Machtdemonstration, so wie es auch das Vorgängermodell war. Es wurde aber auch – insbesondere zu Hochzeiten der Corona-Pandemie - viel darüber gemunkelt, dass der Kreml-Chef Angst habe sich anzustecken. Auch Kanzler Olaf Scholz (65) oder Emmanuel Macron (45) saßen bereits an diesem Tisch und versuchten für den Frieden in der Ukraine zu vermitteln.

