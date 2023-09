Ein Schüleraustausch mit Russland – spätestens seit Putins Einmarsch in die Ukraine sollten da sofort die Alarmglocken schrillen. Doch nicht so bei den Eltern von Jugendlichen aus einer Waldorfschule in Weimar. Fröhlich reisen sie über Umwege nach Moskau, denn direkte Verbindungen aus Europa sind ja schon lange verboten.

Die Gruppe besucht den Roten Platz und lebt in Gastfamilien. Später schwärmt ein Schüler von seinen schönsten Momenten in einem Bericht: „Alle Augenblicke, in denen meine Vorurteile durch wirkliche, schöne Erfahrungen ersetzt wurden.“

Ja, auch in Nordkorea gibt es freundliche Menschen, die einen herzlich empfangen. Nur sollte man – sowohl in Nordkorea als auch in Russland – die aktuelle politische Lage nicht ganz vergessen.

Putin führt seit mehr als einem Jahr einen brutalen Angriffskrieg und versucht den Eindruck zu erzeugen, als gehe das Leben in Russland genau so weiter, wie bisher. Und genau für diese Erzählung von einer „Normalität“, braucht er solch einen Austausch. Hätten die Schüler den Präsidenten besucht, er würde ihnen genau das sagen: Schaut her, hier ist alles normal, die Menschen leben ihr Leben einfach so weiter.