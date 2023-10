Saskia Esken, Parteivorsitzende der SPD, hat am Vortag die Ehrung von Altkanzler Gerhard Schröder gerechtfertigt. Im RTL/ntv Frühstart sagte sie: „Es ist uns nicht gelungen, Gerhard Schröder aus der Partei auszuschließen. Es ist uns auch nicht gelungen, ihn zu überzeugen, dass er austreten sollte. Das war mein Ansatz. Und das ist nun so, dass er Mitglied der SPD ist und deswegen auch alle Rechte eines Mitglieds genießt, eben auch so eine Ehrung zu bekommen für seine langjährige Mitgliedschaft.“ (eku, mit dpa)