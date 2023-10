Noch in Deutschland waren wir der Annahme, dass wir das griechische Frageformular ausfüllen müssten, um an der Testreise teilnehmen zu dürfen. Dazu kommt, dass das Formular mindestens 48 Stunden vor Einreise abgeschickt sein muss. Aufgrund der kurzfristigen Entscheidung, selbst mitzufliegen, waren es bei uns nur 12 Stunden, was eigentlich viel zu spät ist. Doch wir konnten über die Airline mit der griechischen Regierung vereinbaren, dass uns die Einreise dennoch genehmigt würde, sofern wir noch in Deutschland einen Covid-19-Test machen.