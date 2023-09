Am 29. September scheint der Mond wieder in voller Größe. Etwas Nebel könnte aber in manchen Teilen Deutschlands die Sicht trüben.

Der Mond ist neben der Sonne der Star am Himmel, das gilt vor allem dann, wenn er voll aufgedreht. Am Freitag, 29. September, können Sie ihn in voller Pracht am Nachthimmel sehen. Gegen Mittag um 11:57 Uhr, wenn er seine maximale Beleuchtung erhält, ist er nur 361.552 Kilometer weit weg von uns – danach macht er sich langsam wieder aus dem Staub. Schon in der Nacht davor ist er gut zu sehen. Freitagabend wird er wahrscheinlich noch beeindruckender, vorausgesetzt das Wetter spielt mit, aber dazu später mehr.

Während der kommenden Tage wechselt er vom Sternbild Fische zum Wassermann. Interessant ist auch, dass viele Leute behaupten, sie können wegen ihm nicht schlafen. Warum das so ist, wissen die Wissenschaftler auch nicht so genau. Vielleicht liegt's einfach daran, dass es nachts heller ist.

Lese-Tipp: September dreht auf, bevor im Oktober und November der große Regen kommt