„Wenn man sich darüber aufregen möchte, dass nur so eine ganz kleine Gruppe von Menschen das Geld der Krankenkassen, die Wartelisten der Ärzte völlig überdurchschnittlich strapazieren, und du was dagegen tun möchtest, dann musst du ja nicht mehr Menschen schneller abschieben, sondern Deutsche über 70 – dass du die einfach tötest“, das sagte Kabarettist Moritz Neumeier am Sonntag (19.11.) zur besten Sendezeit auf dem Kultursender 3sat.

Beim Auftritt im Saal gibt es nur wenige Lacher – bei X, ehemals Twitter, sorgte der Gag für Empörung. So kommentieren einige das Video mit den Worten „widerlich“ oder „dann fangen wir mit deinem Opa an“.

Aber vor allem reagieren die, die der Kabarettist ins Spiel bringt. Nämlich Senioren. „Derartige Aussagen sind eine unfassbare, unglaubliche, menschenverachtende Entgleisung und völlig inakzeptabel – auch in einem Kabarettprogramm", sagt Peter Kostelka vom Pensionistenverband Österreich in der Zeitung Standard. Denn das Programm von 3sat wird für Deutschland, Österreich und die Schweiz produziert. Kostelka fordert auch ein klares Statement des Senders und eine Distanzierung.

