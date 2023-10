„Wir sind erst einmal sehr froh, dass wir etwa hundert deutschen Landsleuten heute helfen konnten, auf dem Landweg in vier Bussen nach Amman, Jordanien zu kommen. Unsere Kollegen werden sie bis zur Grenze begleiten, und dort werden sie übernommen von den Kollegen der Botschaft Amman“, so Seibert im RTL-Interview. Die allermeisten hätten ihren Anschlussflug in Amman dann schon gehabt, manche wollten sich dann da erst mal einen besorgen, so Seibert weiter. „Aber das ist immerhin ein guter Weg, hin nach Jordanien. Und ich glaube, es war eine große Erleichterung.“

Zum Stand der Evakuierungen sagt Seibert: „Wir sind seit Tagen dabei, deutschen Touristen bei der Ausreise zu unterstützen, vor allem auch Schülergruppen, Minderjährige, da möchte man natürlich besonders hilfreich sein. Die allerallermeisten sind jetzt wieder zurück in Deutschland, Pauschaltouristen ohnehin.“ Aber es gebe noch eine ganze Menge Menschen, die sich in der Krisenvorsorgeliste eingetragen haben, die auf die Ausreise warten. „Aller Voraussicht nach haben wir morgen und übermorgen Sonderflüge der Lufthansa. Das wird sehr helfen. Da werden alle, die in dieser Krisenvorsorgeliste eingetragen sind, rechtzeitig auch benachrichtigt. Und es gibt natürlich auch noch andere Fluggesellschaften, die fliegen. Wir hören immer auch von Menschen, die über El Al und andere türkische Fluggesellschaften rauskommen.“

Auf der Krisenvorsorgeliste der deutschen Botschaft in Israel stehen nach Angaben von Seibert etwa 4.500 Personen.