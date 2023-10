Die Welt ist gefährlicher geworden: Erst Russlands Angriff auf die Ukraine, jetzt der Krieg in Israel. Man sollte also meinen, dass den Menschen diese Gefahr bewusst ist. Dennoch warnt Pistorius und dringt auf mehr Tempo bei der Modernisierung der Bundeswehr. „Die Bundeswehr und die Gesellschaft” müsse dafür aufgestellt werden, so der SPD-Politiker am Sonntag im ZDF.

Und er legt am Dienstag noch mal nach: Der russische Angriffskrieg in der Ukraine stelle das Land vor eine neue Realität, von der es sich 30 Jahre lang entwöhnt habe, sagt er im Deutschlandfunk. „Nämlich, dass es eine Kriegsgefahr in Europa gibt durch einen Aggressor. Darauf sind wir mental nicht eingestellt.“ Es gehe in den nächsten Jahren darum, das Sondervermögen zu nutzen und die Strukturen der Bundeswehr neu aufzustellen. Es brauche aber Zeit, Versäumnisse aus 30 Jahren umzudrehen.