Die Aussichten sind gut für das Pfingstwochenende. Gerade Samstag und Sonntag scheint oft die Sonne und selbst der bisher noch unsichere Pfingstmontag bewegt sich mehr und mehr in dieselbe Richtung. Ein Kurzausflug für einen Strandspaziergang an die Küste oder Wandern in den Bergen und Wäldern könnte sich also durchaus lohnen.

Zwar ist es an den Küsten üblicherweise etwas kühler als im Landesinneren, trotzdem kann die Zeit dort mit Sonnenstrahlen gut genossen werden. Unseren Fokus legen wir auf ein paar Reiseziele an der niederländischen Küste, der Nordsee und Ostsee, sowie ein paar Wandergebiete.

Lese-Tipp: Wo zu Pfingsten mit Stauchaos zu rechnen ist