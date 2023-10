Dieser Trend hält auch am Wochenende an. Es wird trocken und wärmer! Ein Ausflug kann sich also durchaus lohnen. Vor allem bei den Temperaturen sieht es gut aus. Die Sommermarke von 25 Grad könnte wieder häufiger erreicht werden.

Etwas unsicherer ist hingegen die Vorhersage für den Pfingstmontag. Möglicherweise tummeln sich im Norden und Osten Regenwolken am Himmel und lassen auch mal Tropfen fallen. Andere Wettermodelle sehen allerdings mehr Sonnenschein. Das passt ebenso zu den weiter ansteigenden Temperaturen, die sich am Montag bei frühlingshaften bis frühsommerlichen 16 bis 26 Grad bewegen. So oder so geht es jetzt in ruhigere Fahrwasser und mit Glück hält das schöne Wetter über Pfingsten durch.

