Die Regenwolken verziehen sich schon in der Nacht zu Dienstag in den Osten und Süden Deutschlands.

Bei einem Tag Regenwetter bleibt es allerdings nicht. Die Gewitter verschieben sich am Dienstag endgültig in den Osten und Süden. In manchen Regionen könnte es dann wieder zu Unwettern ausarten mit heftigen Regengüssen, Blitz und Donner. Der Westen kann sich hingegen wieder auf ruhigeres Wetter einstellen. Dort lässt sich immer mal die Sonne zwischen den Wolken blicken.

Etwas besser sieht es erst ab Mittwoch aus, wenn der Regen allmählich nachlässt. Gewitter sind dann meist nur noch im Süden in Alpennähe drin. Dort bleibt das Gewitterrisiko auch am Donnerstag und Freitag bestehen. Nachdem die Temperaturen Dienstag und Mittwoch schrittweise runter gegangen sind, steigen sie zum langen Pfingstwochenende wieder auf sommerliche Werte von rund 25 Grad an. Immerhin ein kleiner Lichtblick in dieser regnerischen Zeit.

