Gerade nach dem brutalen Angriff der Hamas-Terroristen am 7. Oktober gibt es heftige Kritik an der geplanten Umbenennung. „Wenn man die eigene Geschichte gerade in diesen Zeiten von neuem Antisemitismus und Rechtsextremismus so leichtfertig abzuräumen bereit ist und der Name von Anne Frank im öffentlichen Raum als ungeeignet wahrgenommen wird, kann einem im Blick auf die Erinnerungskultur in unserem Lande nur Angst und Bange werden", so Christoph Heubner, der Vizepräsident vom Internationalen Auschwitz Komitee.

Auch der Verein „Miteinander – Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt" schreibt auf X, ehemals Twitter: „Gerade jetzt braucht es eine hohe Sensibilität für die Wirkung zeichenhafter Umbenennungen."