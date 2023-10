Warum arbeiten Ukrainer in Deutschland seltener als anderswo?

Herr Thränhardt, Sie haben in der FAZ darauf hingewiesen, dass ukrainische Kriegsflüchtlinge in anderen Ländern sehr viel häufiger Arbeit gefunden haben als in Deutschland. Woran liegt das in erster Linie?

Dietrich Thränhardt: Die Gründe dafür sind komplex, aber in erster Linie liegt es an den komplizierten Regelungen in Deutschland. Ein zweiter Grund ist die mangelhafte Digitalisierung, ein dritter die Anlehnung an das Asylverfahren.

Für die Ukrainer wurde eine Ausnahme gemacht, sie müssen kein Asylverfahren durchlaufen, sondern bekommen beispielsweise direkt Bürgergeld.

Dietrich Thränhardt: Dennoch wurden für den bürokratischen Prozess viele Elemente des Asylverfahrens faktisch übernommen. Zudem hat das deutsche Gesetz die Ukrainer ursprünglich in das Asylbewerberleistungsgesetz einbezogen. Das ist am 1. Juni 2022 geändert worden, was zur Folge hatte, dass alle bis dahin eingeleiteten Verfahren umgestellt werden mussten. Für die Verfahren und die Leistungsbezieher war nun eine neue Behörde zuständig, die Bundesagentur für Arbeit. Das ist ein entscheidender Grund für die Verzögerung.

Auch ohne solche Umstellungen ist die deutsche Bürokratie nicht gerade für ihre Schnelligkeit bekannt.

Dietrich Thränhardt: In den Niederlanden mussten sich die Ukrainer nur bei der Gemeinde anmelden. Dort erhielten sie schnell einen Hinweis auf die Zeitarbeitsfirmen, die ja ohnehin eine niederländische Spezialität sind. Deshalb wurde dort zügig damit angefangen, die Ukrainer in Beschäftigung zu bringen. Heute liegt die Beschäftigungsquote bei mehr als 50 Prozent. In Deutschland haben nur 18 Prozent der Ukrainer einen Job.

Die höchste Beschäftigungsquote gibt es in Dänemark. An sprachlichen Hürden kann es also nicht liegen. Was machen die Dänen besser?

Dietrich Thränhardt: Die Beschäftigungsquote liegt in Dänemark aktuell bei 77 Prozent. Die Dänen hatten schon immer ein sehr leistungsfähiges System von einer Kombination von großzügigen Sozialleistungen und einem vergleichsweise weitgehenden Verzicht auf Kündigungsschutz. Man kann also relativ schnell seinen Job verlieren, aber wer arbeitslos wird, bekommt auch sehr großzügige Leistungen und schnell eine neue Beschäftigung. Diese Flexibilität hat sich offensichtlich auch bei den Ukrainern bewährt.