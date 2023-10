Skandal-Bestatter Enrico B. soll Rentner finanziell ruiniert haben

Bundesweit ist Enrico B. aus Rostock als „Trauerschwindler“ bekannt geworden.

Der 49 Jahre alte Bestatter soll jahrelang trauernden Frauen die große Liebe vorgegaukelt haben, um an ihr Geld zu kommen. In einem ersten Prozess in Rostock ist Enrico B. schuldig gesprochen worden. Jetzt melden sich weitere Menschen bei RTL und erheben schwere Vorwürfe gegen den Betrüger. Seinetwegen wollen manche fast vor dem finanziellen Ruin stehen. Die Polizei ermittelt gegen Enrico B., bestätigt die Staatsanwaltschaft Rostock auf RTL-Anfrage.