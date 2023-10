Shani Louks Tante rechnet mit Kanzler ab: „Für egoistische Auftritte benutzt"

Am Morgen, bevor die Nachricht von Shanis Tod bekannt wurde, hatte Botschafter Steffen Seibert im RTL-Interview betont, wie wichtig es sei, alle diplomatischen Mittel zu nutzen, um mit denen zu sprechen, die vielleicht Einfluss auf die Hamas haben. Welche Akteure in der Region das seien, sei klar, so Seibert und sagt: „Mit all denen wird gesprochen. Bisher hat es leider nur zur Freilassung von vier Geiseln geführt. Die Hamas spielt da ein grauenvolles und perfides Spiel. Die Forderung der Welt muss heißen‚ lasst sie alle frei, ohne Bedingungen, jetzt.“

Auf die Frage, warum die Bundesregierung nicht direkt mit der Hamas verhandele, sondern den Umweg über Dritte wählt, sagt Seibert: „Es ist nicht so, als ob die Hamas auf Anrufe wartet. Wer rational agiert, hätte diesen mörderischen Blutrausch am 7. Oktober nicht entfesselt und wäre nie auf die Idee gekommen 85-jährige alte Damen und neun Monate alte Kinder zu entführen.“

Die Hamas würde wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Existenz der Geiseln eine Art Versicherung sei, so der deutsche Botschafter und betont nochmal: „Wir versuchen über alle Wege Nachrichten an die Hamas zu bringen. Bisher ist der Erfolg nicht groß, aber es ist auch nicht hilfreich in der Öffentlichkeit viel zu reden.“