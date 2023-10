Es sind Temperaturen wie im Januar oder Februar – also der für gewöhnlich kältesten Zeit im ganzen Jahr in Deutschland. Vor allem in der Mitte und im Süden legte Väterchen Frost einen blitzsauberen Bibberstart in die neue Wetterwoche hin. Vorneweg im Who-is-Who der Eiseskälte rangieren die Zugspitze, Deutschlands höchster Berg mit knapp 3.000 Metern sowie die Kältelöcher der Schwäbischen Alb – teilweise mit unter -20 Grad. Kälter als im Eisschrank!

Aber auch Teile von Schleswig-Holstein präsentieren sich zum Wochenstart mit -12 Grad tief gekühlt. Überhaupt nur zwei Wetterstationen verblieben in Nacht zum Montag oberhalb des Gefrierpunktes. Beide liegen auf Helgoland mit einem Grad plus und umgeben von der Nordsee.

Kälte und Schnee in Deutschland: Die Wetteraussichten auf den beliebtesten Weihnachtsmärkten