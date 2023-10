Die ersten Wintergrüße in dieser Woche hat uns am Montagmorgen Tief „Björn“ in den Norden geschickt. Hamburg, Bremen und Teile Niedersachsens waren mit einem leichten weißen Kleid überzogen.



In der Nacht zu Dienstag kommt von Nordwesten neuer Regen und Schnee auf. Sturmtief „Cornelis“ rauscht mit Schwung heran. Im Nordwesten fällt meist Regen, in Richtung Osten/Südosten, also im Landesinneren zunehmend Schnee bis in tiefe Lagen mit erhöhter Glättegefahr. Ganz im Süden ist es voraussichtlich noch trocken. Im Norden wird es zunehmend windig mit ersten stürmischen Böen im Westen und an der Küste. Es wird richtig ungemütlich.



