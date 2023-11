Spülmaschinen Hacks: Was unser Küchen-Helfer sonst noch alles kann

Dreckiges Geschirr und Spülmittel rein, Tür zu, Knopf an und ab geht's – wer eine Spülmaschine hat, wird sie wohl nie wieder missen möchten. Doch der Helfer in der Küche kann noch viel mehr als nur Geschirrspülen. Unsere Reporterin Annabelle Strecker hat die beliebtesten Hacks aus dem Internet getestet. Wie zufrieden sie mit dem Ergebnis ist und was ein Lachsfilet damit zu tun hat – im Video.

