Götze wird Papa - Eintracht vor heißem Tanz

Auch ohne Mittelfeldstratege Mario Götze und Kapitän Sebastian Rode will Eintracht Frankfurt im zweiten Gruppenspiel der Conference League beim griechischen Vizemeister PAOK Saloniki die anhaltende Sturm-Flaute beenden und einen weiteren Schritt auf dem angestrebten Weg in die K.o.-Phase machen. "Uns erwartet ein heißer Tanz und eine interessante Begegnung. Wir gehen aber mit dem Anspruch in das Spiel, es zu gewinnen", sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller am Mittwochabend nach der Ankunft in Griechenland.