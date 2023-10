Unpünktlichkeit kann teuer werden: Wer sein Kind in Heidenheim an der Brenz zu spät aus Kindergarten und Co abholt, muss mindestens 25 Euro bezahlen. Der Gemeinderat änderte kürzlich die Benutzungsbedingungen für Kindertageseinrichtungen und führte die Verspätungsgebühr ein. Demnach werden für wiederholt unpünktliche Eltern je angefangene halbe Stunde 25 Euro fällig. Zuerst hatte die Heidenheimer Zeitung berichtet.

„Jedes Kind kann auch ein, zwei Mal zu spät abgeholt werden“, sagt David Mittner, Geschäftsbereichsleiter Kinder, Jugend und Familie bei der Stadt Heidenheim in der Nähe von Ulm. Aber es gebe Familien, die sich regelmäßig verspäteten. Dann stünden sich Aufsichtspflicht und Dienstplan gegenüber. Die rechtliche Handhabe sei wenig praxistauglich. „Wir müssten auf das Jugendamt zugehen, das könnte theoretisch eine Inobhutnahme einleiten“, sagt Mittner.