Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, wieso wir eigentlich Unterwäsche tragen? Vermutlich nicht so richtig. Wir ziehen sie meist einfach an und gut ist.

Wenig überraschend also, dass Schlüpper, BH, Boxershorts und Co. (hoffentlich!) regelmäßig von uns gewaschen werden – und dementsprechend auch getrocknet werden müssen.

Und: In den meisten Mehrfamilienhäusern in den (Groß-)Städten dieser Welt findet das entweder im Garten, in der Wohnung oder eben auf dem Balkon statt. Für diese Mutter eines Sohnes geht letzteres jedoch GAR NICHT!

Hilft scheinbar nur eines: Mit einem Zettel, der auf Reddit die Runde macht, wendet sie sich an ihre Nachbarin und bittet sie, ihre Unterwäsche doch bitte ab sofort nicht mehr auf dem Balkon aufzuhängen.

Die Begründung: Ihr Sohn solle „frei von Scham und Versuchung aufwachsen“, da man in einem „christlichen Haus“ lebe. Autsch!

