Anweisungen, Verbote, Zusatzkosten! Ist das Deutschlands härteste Ferienwohnung?

Wälder, Berge und ganz viel Ruhe - dafür steht der Harz, und genau so hatte Petra das höchste Gebirge Norddeutschlands in Erinnerung. Der perfekte Ort also, um mit ihrer besten Freundin Eileen und den beiden Hundewelpen einen Kurzurlaub einzulegen. Wegen des günstigen Preises werden die beiden auf eine Unterkunft am Fuße des Brockens aufmerksam. Der Vermieter macht am Telefon einen netten Eindruck, aber die Buchung muss über Booking.com erfolgen. Da beide nicht viel Geld verdienen, stand für sie fest: „Okay, wir machen’s!“

Die rund 430 Euro für die Unterkunft sind schnell überwiesen. Doch wenig später der erste Tiefschlag: Die Ferienwohnung wird im Internet und auf der Buchungsplattform sehr schlecht bewertet. Sie sei in die Jahre gekommen, dem Vermieter wird ein Kontrollwahn unterstellt, sein Auftreten sei generell unfreundlich und sehr bestimmend. Bei Petra und Eileen schrillen alle Alarmglocken, aber eine Stornierung ist nicht mehr möglich. Mit einem mulmigen Gefühl treten die beiden die Reise an.