Laut dem AP-Bericht soll der Bestatter seinen Kunden offenbar gefälschte Zertifikate ausgestellt haben. In denen habe gestanden, dass die Toten verbrannt worden seien. Doch das ist bei vielen Leichen offenbar nie passiert. Die Krematorien, die auf den Zertifikaten angegeben waren, sagten auf AP-Anfrage, dass sie an den Tagen keine Einäscherungen für Return to Nature durchgeführt hätten. Eins der Krematorien, die der Bestatter in den Papieren angegeben hatte, soll seit November 2022 schon nicht mehr mit dem Unternehmen zusammenarbeiten.

Was ist also seitdem mit den ganzen Toten passiert? Mindestens 189 lagen offenbar einfach in dem Beerdigungsinstitut herum. Die Vorstellung, dass ihre Mutter unbemerkt in dem Leichenstapel gelegen haben könnte, ist für Abby Swoveland unerträglich. „Es ist unaussprechlich. Es ist wirklich das Schlimmste, was meine Familie durchmachen musste“, sagt sie. „Ihr Tod war schon schlimm genug und wir hatten gerade angefangen, uns damit abzufinden und zu begreifen, dass das Leben trotzdem weitergeht.“

Lese-Tipp: Gestorben wird immer! Bestatter zeigt, wie sein Job abläuft