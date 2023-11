Ein Sturmtief streift am Donnerstag den Norden und die Mitte Deutschlands. Wenn das Tief an uns vorbeigezogen ist, bekommen wir auf dessen Rückseite erneut Kaltluft ab. Das betrifft am Freitag vor allem den Osten und den Süden, wo es sogar bis in die tieferen Lagen schneien kann. Es ist der nächste Hauch Winterluft.

In den Bergen könnte der Schnee liegen bleiben, da die Böden dort kühler sind als im Flachland. In den tieferen Lagen „zuckert“ es zwar etwas an, verschwindet aber recht schnell wieder. Am Freitag ist zudem mit einem kräftigen bis stürmischen Wind zu rechnen, was die gefühlten Temperaturen von drei bis neun Grad deutlich kälter erscheinen lässt.

