„Unter uns“-Stars überrascht von Eventwoche: „Hätte mir kein besseres Ende wünschen können“

Düstere Zeiten bei „Unter uns“



Eine Rückkehr, ein Abschied und das in Kombination mit Explosion, Geisel-Drama, Action und Polizei-Einsatz – bei der großen „Unter uns“-Eventwoche geht es richtig zur Sache. Fan-Liebling Claudelle Deckert ist in ihrer Rolle als Eva Wagner eigens dafür wieder mit dabei – und steht im Mittelpunkt dunkler Machtspiele. Wir haben sie und ihren Serien-Lover Jo Weil (spielt Dominic Adam) am Set begleitet. Oben im Video gibt es einen exklusiven Einblick in das Making-of der dramatischen Ereignisse in der Schillerallee.

