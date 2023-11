Vodafone feiert den Black Friday dieses Jahr zusammen mit etlichen anderen Online-Shops schon sehr viel früher. Obwohl das Shopping-Event erst am 24. November in die Vollen geht, hat der Anbieter bereits hübsche Aktionen auf Lager. Wer in jedem Fall mit einem kleinen Tarif klarkommt, kann sich schon über den CallYa-Deal freuen. Denn der große Deal kommt mit kleinem Preis – und das hört sich doch vielversprechend an.