Aber nun zur guten Nachricht: Auch wenn der Juli an seinem ersten Tag eine Bruchlandung für den Sommer hinlegt, so will er es am ersten Wochenende doch deutlich besser machen. Hinter den dynamischen Damen TINA und ULRIKE folgt nämlich der herrliche HELMUT - seines Zeichens Hoch und Schönwetterbringer – mit viel Sonne und angenehmeren Sommertemperaturen.

Der Sommer gibt also ein Comeback der sonnigen Art. Alexander: „Es wird schon ziemlich schön und angenehm warm. Oft dominiert nämlich die Sonne und bringt uns pro Tag gerne mal 11 bis 15 ungetrübte Betriebsstunden – wobei der Sonntag in Summe sogar der sonnigere und auch der wärmere Tag werden könnte.“ Die Temperaturen erreichen am Samstag 22 bis 30 Grad und am Sonntag 22 bis 31 Grad. Gleichzeitig bleibt die Luft trocken und frisch, so dass es nachts gut auskühlt und wir richtig gut durchlüften können.