Der Sommer ist bekannt dafür, die Jahreszeit zu sein, zu der Kreislaufbeschwerden oder Migräne häufiger auftreten. Sei es durch die Hitze, die hohe Luftfeuchtigkeit oder dem Wechsel von Sonne auf Regen. Die Gründe sind vielfältig. All das bietet das Wetter in den kommenden Tagen, zeigt der Blick auf die Wettervorhersage.

Am schönsten Tag der Woche, Freitag, können wir uns noch auf viel Sonnenschein freuen. Dabei ist es sommerlich warm mit meist 25 bis zu heißen 30 Grad, im Südwesten sind es sogar bis zu 32 Grad. Stress sollte also vermieden werden. Bereits Freitagnachmittag ziehen im Westen und Nordwesten immer mehr Wolken auf, aber erst in der Nacht regnet es dort auch ein wenig. Die Richtung, in die der Sommer will, zeichnet sich dort bereits ab.

