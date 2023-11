Der Winter hat am Wochenende schon in einigen Teilen Deutschlands zugeschlagen. Schneeflocken gab es bis ins Flachland und führte zusammen mit Glätte zum Ende des Wochenendes bundesweit auf mehreren Straßen für Unfälle mit Verletzten. Und auch in dieser Wetterwoche ist wieder Schnee und Frost angesagt. So einen frühen Wintereinbruch, der auch noch einige Tage anhält, hat es lange nicht mehr gegeben. Auf der Zugspitze liegen mehr als 2 Meter Schnee, in den Mittelgebirgen mehr als ein halber Meter. Und auch im Flachland im Süden und Osten war es zumindest mal kurz weiß.



Und für Schneenachschub ist gesorgt. Teilweise fällt die weiße Pracht bis ganz unten. Selbst im Ruhrgebiet könnte es am Dienstag- oder Mittwochmorgen mal weiß werden. Denn vor allem in der Mitte sind in tiefen Lagen ein bis zehn, örtlich auch mehr Zentimeter Schnee möglich. In den Hochlagen werden es 20 bis 30, vereinzelt bis zu 50 oder 60 Zentimeter Schnee werden. Es bleibt bei winterlichen Straßenverhältnissen, Chaos droht und mit Sommerreifen solltet ihr das Auto besser stehen lassen.

