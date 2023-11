Das könnte zugegebenermaßen länger dauern. So reicht es beispielsweise am Sonntag nur noch für Höchstwerte von -3 bis 6 Grad. Und auch nächste Woche wollen die meisten Wettercomputer eher frühwinterliche als herbstlich laue Temperaturen in Deutschland. Selbst in den tieferen Lagen im Westen, wo es bis einschließlich Montag noch am mildesten bleibt, sind anschließend weiße Überraschungen nicht auszuschließen.

Am Mittwoch droht sogar verbreitet Dauerfrost, nur in Küstennähe sowie an Rhein und Ems erwarten wir tagsüber leichte Plusgrade. Der Winter scheint sich richtig einzunisten.

