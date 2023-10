Das sieht nicht nur am ersten Tag im Oktober ziemlich stürmisch aus.

Von wegen Altweibersommer - das gilt nicht nur für die kommenden Tage, sondern für viele von uns auch am langen Wochenende. Pfaff sieht einiges auf uns zukommen, was dem Oktober der goldenen Art reichlich Startprobleme bereitet: „Es wird ziemlich windig bis stürmisch und wiederholt durchwachsen mit Regen. Zum Teil drohen Gewitter!” Damit seien bis zum Ende der Woche in Teilen Deutschlands durchaus Regenmengen von bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter möglich.

Immerhin hat Pfaff auch gute Nachrichten: „Einerseits bekommen die Flusspegel und die Böden nochmals einen ordentlichen Nachschlag.” Andererseits werde es am Wochenende wieder spürbar milder mit Spitzenwerten von 13 bis knapp 20 Grad. Und natürlich wird der Goldene Oktober ebenfalls noch seine Möglichkeiten bekommen. Einen Vorgeschmack bekommt der Südwesten am Montag am Tag der Einheit.

