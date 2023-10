Schon am Donnerstag nimmt der Wind an der Küste deutlich zu – also Hüte festhalten! Das wird am Freitag sogar noch überboten. Dann sind nämlich auch Gewitter dabei. Es besteht Unwettergefahr, da lokal die Schauer kräftiger ausfallen können. Auf den Bergen wehen dazu möglicherweise noch schwere Sturmböen. Den besten Schnitt macht der Nordwesten. Hier scheint immerhin ab und zu die Sonne und erinnert an Frühling.

Dazu gehen die Temperaturen in den freien Fall. Sind es am Donnerstag noch frühlingshafte 21 Grad, werden es am Freitag nur noch 10 bis 18 Grad. Das Ende der Fahnenstange ist aber noch nicht erreicht. Es ist sogar Schnee in Sicht!

