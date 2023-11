Waffeneinsatz und Schuss bei „Unter uns“: Diese Regeln mussten am Set eingehalten werden

Große Herausforderung für Isabell Hertel!



Isabell Hertel hat in ihrer knapp 30-jährigen „Unter uns“-Zeit schon so einiges erlebt. Die große Eventwoche hat allerdings auch sie vor völlig neue Herausforderungen gestellt. So richtet ihre Rolle Ute eine Waffe auf Jakob (Alexander Milo) und drückt sogar ab. Wie schwer Isabell genau das gefallen ist, erzählt sie im Video.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!