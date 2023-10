Intensive Gewitter mit Unwettergefahr sind am Montag noch im Nordosten zu finden. Schauer und Gewitter sind jedoch auch an den Küsten und bis in den Süden drin. Im Westen ist es meist trocken. Der Dienstag bringt uns erneut einen Hitzeschwall und noch mehr Unwetterunsicherheit.

