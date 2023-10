Bis zu 36 Grad kann es am Dienstag, 2. August geben. Die Hitze nimmt noch mal einen Anlauf.

Hochsommerlich geht es dann in der kommenden Woche zu, denn die Temperaturen steigen abermals über die 30-Grad-Marke. Zwar sieht Meteorologe Pfaff noch ein paar Unsicherheiten in den verschiedenen Wettermodellen, aber vom Süden bis in die Mitte des Landes könnte es wieder heiß werden.

Dazu sagt Pfaff: „Recht sicher ist die nächste Hitzewelle im Süden und Südwesten bis in die Landesmitte. Wahrscheinlich in der Größenordnung von Spitzen bis 35, vielleicht sogar 36 Grad.” Ob sich die Hitze bis in den Norden vorschiebt, bleibt noch abzuwarten. Sommerliche 25 Grad wird es aber wohl auch im Norden geben.