Eines ist sicher: Die Hitzemarke von 30 Grad wird sehr bald erreicht. Es wird heiß in den kommenden Tagen. Wenn das nicht schon am Fronleichnams-Donnerstag geschieht, wird wohl spätestens der Freitag dafür sorgen. Doch bis dahin steht erstmal ein regnerischer Mittwoch an. Mit dabei sind auch Blitz und Donner. Das betrifft vor allem die Mitte Deutschlands.

Allerdings müssen wir nicht um nachlassenden Sonnenschein fürchten. Im Süden bleibt es bei bis zu 29 Grad überwiegend sonnig. Da stören die vereinzelten Gewitter wohl kaum. Bei zwar nur 15 Grad, aber dafür mit reichlich Sonne und trockenem Wetter kann sich auch der Norden nicht beschweren. Dort bleibt das Wetter stabil.