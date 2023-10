Der Sommer 2023 drückt auf das Tempo, um nach den Unwettern am Mittwoch wieder auf heiße 30 Grad und mehr zu gelangen. Es sind am Freitag zwar hier und da noch ein paar Quellwolken am Himmel unterwegs, doch stören die bei dem Dauersonnenschein kaum und es bleibt trocken. Bis zu 33 Grad gibt es im Südwesten. Aber auch sonst liegen die Temperaturen über 30 Grad im Süden und Westen des Landes. Sommerlich warme 25 bis 29 Grad gibt‘s im Norden und Osten. Nur an der Küste bleibt es bei rund 22 Grad.

Noch wärmer wird das Wochenende. Samstag geht es rauf auf bis zu 35 Grad an. Die Hitze mit mindestens 30 Grad breitet sich weiter in den Norden aus. Im Westen und Südwesten steigt langsam die Luftfeuchtigkeit. Hier und in den Alpen könnte es am Abend schon erste Gewitter geben. Oft ist es aber einfach nur sonnig.

