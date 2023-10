Nachdem heute die Sonne für die meisten von uns ausgiebig scheint und der Mittwoch auch wärmere Temperaturen bringt, sieht der Rest der Woche nicht so berauschend aus. Der Donnerstag und Freitag stimmen uns bereits mit schlechter werdendem Wetter auf das Wochenende ein. Vor allem der Wind macht es ungemütlich. Stürmisch wird es und dazu sehr wechselhaft.

Der Wind legt am Freitag sogar noch eine Spur zu. Immerhin: Einzig die Temperaturen bleiben mild. Bis zu 18 Grad stehen am Donnerstag auf dem Thermometer. Einen Tag drauf zeigt das Thermometer nur noch 15 Grad als Maximum an und zeigt bereits die Richtung, in die es am Wochenende und die Woche drauf geht. Der Schal sollte also noch nicht in den Schrank gepackt werden.

